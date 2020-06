Pensionireformi arutamine läks Riigikohtu üldkogu kätte  

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on tutvunud presidendi taotluse ning teiste menetlusosaliste seisukohtadega ning sõnastas vaidluse all olevad peamised küsimused , teatas Riigikohtu pressiesindaja Susann Kivi Õhtulehele, et need on järgmised: Esiteks. kas kohustusliku kogumispensioni reformi jõustumisel jäävad vanaduses piisava põhiseadusega nõutava abita inimesed, kes võtavad raha II sambast välja.

Teiseks, kas ohustusliku pensionifondi osakutele enne pensioniea saabumist kehtiva käsutamise piirangu kaotamine mõjutab ebasoodsalt enne reformi jõustumist omandatud pensionifondi osakuid ja kolmandaks, kas II sambaga liitunuid ja mitteliitunuid koheldakse pensioni kogumisel erinevalt ning kas erinev kohtlemine on põhiseadusega kooskõlas.

Neljas küsimus on, kas kindlustusvõtja õigus öelda üles juba sõlmitud pensionilepingud riivab põhiseadusevastaselt kindlustusandjate ettevõtlusvabadust, samuti nende kindlustusvõtjate omandit, kes soovivad pensionilepinguid jätkata ja viies, kas II sambaga liitunuid ja mitteliitunud inimesi koheldakse pensionieas pensionivara käsutamisõiguse poolest erinevalt ning kas erinevaks kohtlemiseks on põhiseadusega kooskõlas olev põhjus.

Otsuse teeb riigikohus sügisel.