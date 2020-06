OTSEVIDEO: George Floyd saadetakse viimsele teekonnale 

Eelnevatel päevadel toimus mitu mälestusüritust linnades, kus Floyd elu jooksul viibis. Houstoni teenistust kannavad USA telekanalid küll üle (vt allpool), kuid kirikusse on lubatud vaid spetsiaalse kutse saanud külalised ja lähedased. Kokku on kutsutuid 500 kandis, nende seas ka mitu kuulsust, prominenti ja poliitikut. Fountain of Praise'i kirikusse mahuks muidu kuni 2000 inimest, ent selline oli perekonna soov. Koroonaviirusele mõeldes palutakse leinajatel maskita mitte tulla.