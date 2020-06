Seisukoht | Sõnade kaal 

Paljudele kuulajatele see meeltmööda ei olnud. Räägiti sõnavabadusest ja küsiti, et mis sellest sai, ning miks ei saa üks sadade tuhandete inimeste kõrvadesse kajav hääletoru rääkida ükskõik mida, mis sülg suhu toob. Vägisi jäi mulje, et paljude inimeste jaoks lõpeb sõnavabadus väljaütlemise aktiga ning öeldu tagajärgedega tegelgu keegi teine. Säärane mõtteviis, eriti tänapäevases suunamudijate maailmas, on aga ääretult ohtlik.