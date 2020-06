Juhtkiri Juhtkiri | Kas Keskerakonna kahetsus on siiras? Ohtuleht.ee , täna, 18:45 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Raske uskuda, et Keskerakond otsustas tagastada väikeettevõtjalt annetusena saadud 50 000 eurot sisemisest veendumusest, et see on õige tegu. Pigem on tegemist kohmaka katsega päästa end vastutusest võimaliku keelatud annetuse vastuvõtmise eest – vastasel juhul oleks erakond tegutsenud varem.