TÄIELIK LAHUTUS! George Floydi tapnud politseiniku naine tahab ka nimemuutust 

Kellie Chauvin tahab, et teda ei seoks tema endisest Minneapolise politseinikust eksmehe Derek Chauviniga absoluutselt mitte midagi. Lahutuspaberid andis naine sisse juba 28. mail ehk täpselt päev enne seda, kui Floydi oma põlve all surnuks kägistanud Chauvin astus kohtu ette, kus talle ja veel kolmele politseinikule esitati süüdistus teise astme mõrvas.

CNN kirjutab, et Kellie ei ütelnud täpselt, millist perenime ta endale saada soovib. Enne pea kümme aastat kestnud abielu tunti naist ka nimede all Kellie Thao ja Kellie Xiong. Hmongi rahvusesse kuuluv naine on sündinud Laoses, kuid jõudis Ühendriikidesse siis, kui tema pere põgenes pagulaslaagrist.