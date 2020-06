Miks viidi Lihula tulistaja kohtusse kileülikonnas? 

„Asendusrõivad valime vastavalt võimalustele ja ilmastikuoludele. Kui kinnipeetaval on lähedasi, kel on võimalik talle tuua teised riided, tulevad need tema elukohast,“ selgitas Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Lennart Pulk asendusrõivaste kasutamist. „Kui see võimalik ei ole, anname need kinnipeetavale meie. Riided, mida kinnipeetavatele vajadusel jagame, annetatakse meile.“