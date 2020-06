Eesti uudised AEG OTSUSTADA! Riigikogu pole siiani andnud jah-sõna kõmulisele rahvahääletusele, kas abielluda saavad vaid mees ja naine Marvel Riik , täna, 15:48 Jaga: M

Kui rahvas annab heakskiidu, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, siis see tähendaks ka põhiseaduse täiendamist. Foto: Vida Press

Jüri Ratase teise valitsuse koalitsioonilepe näeb ette, et koos kohalike valimistega peaks toimuma ka rahvahääletus abielu mõiste üle – ja see on palju kirgi kütnud juba enne toimumist. Kas rahvas kavatseb anda heakskiidu sellele, et abieluks peetakse vaid mehe ja naise liitu, jättes kõrvale samasoolised paarid? Selle rahvahääletusel küsimiseks on vaja aga riigikogu heakskiitu, mida seni pole.