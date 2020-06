TAGAKIUSAMINE: Venemaal määrati Jehoova tunnistajale seni pikim vanglakaristus 

Venemaal on viimastel aastatel Jehoova tunnistajaid aktiivselt taga kiusatud. 2017. aastal keelustas riik usulahu, mille järgijaid hakati usinalt äärmusluses süüdistatuna arreteerima – aastate jooksul on Venemaal vahistatud sadu Jehoova tunnistajaid ja tuhanded on riigist repressioonide tõttu lahkunud.

Usulahu New Yorgis asuva peakorteri avaldusest selgub, et kohtu langetatud otsus Špakovski suhtes on seni „kõige pikem ja karmim karistus“, mis on kunagi Jehoova tunnistajale Venemaal osaks saanud. Ka varem on Venemaa määranud Jehoova tunnistajatele pikki vanglakaristusi. Näiteks mullu veebruaris saadeti kuueks aastaks vangi taanlane Dennis Christensen, kes on samuti usulahu järgija.