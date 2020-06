Ku Klux Klani kohalik juht sõitis autoga Virginia protestijate sekka 

Henrico maakonna politseijaoskonna teatel süüdistatakse 36aastast Harry R. Rogersit kallaletungis, peksmises, kuritahtlikus haavamiskatses ja vandalismis. Avalduses on kirjas, et Rogers sõitis pühapäeva õhtul Richmondi lähedal Henrico maakonnas autoga läbi rahvamassi, kes olid kogunenud sinna George Floydi surma ja rassiprobleemide vastu protestima. Õnneks ei suutnud Rogers suuremat kahju korraldada – sõidukilt sai löögi vaid üks inimene, kes teadaolevalt tõsiselt viga ei saanud.

Kohalik prokurör Shannon Taylor teatas esmaspäeval, et Rogers pidas end Virginia osariigi Ku Klux Klani presidendiks – grupeeringu kõrgeimaks kohalikuks juhiks, kes polnud veel trellide taga. Seda väidet toetasid ka mehe postitused sotsiaalmeedias ja asjaolu, et ta on varem silma jäänud KKK kurikuulsa valge rüü kandmise ja Konföderatsiooni lipu lehvitamisega. Taylori sõnul uurivad prokurörid, kas juhtumit tuleks käsitleda vihakuriteona. „See kohutav kuritegu ei jää karistamata. Vihkamisel pole siin minu valve all kohta,“ vahendab BBC prokurör Taylori sõnu. Eeldatavasti peab Rogers augustis taas kohtu ette ilmuma.