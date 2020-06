TULEVIK ON TUME: tööotsijate aktiivsus on kasvanud  

Kui mais oli tööturul suur lainetus valdkondade vahel, mis väljendus selles, et nädalate lõikes olid muutused pigem drastilised kui stabiilsed, siis juuni alguses on olukord märgatavalt rahulikum ning pole enam väga suuri kukkumisi ega väga suurt kasvu valdkondade vahel.

Võrreldes tööpakkumiste hulka mai esimesel nädalal ja juuni esimesel nädalal, võib öelda, et kuu jooksul on suurim taastumine olnud kolmandas sektoris (95% kasv) ja sellele järgnevad üsna sarnaste numbriliste näitajatega turundus/reklaam (kasv 54%), meedia/avalikud suhted (kasv 51%), haridus/teadus (46%), korrakaitse/päästeteenistus (kasv 44%), administratiivtöö ja tursim/hotellindus (kasv 43%), kaubandus (kasv 39%) ja kultuur/meelelahutus (kasv 38%).

Mitmed valdkonnad on aga kuu jooksul oluliselt kahanenud, kui silmas pidada tööpakkumiste arvu. Näiteks on kuu jooksul tugeva languse teinud põllumajandus ja keskkonnakaitse. Samuti on langenud praktikapakkumised (-52%), mis on tänavu märgatavalt nukramas seisus ning paneb ülikoolitudengid kindlasti ukselt uksele käima ja end ise välja pakkuma ettevõtetele.