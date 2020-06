Eesti uudised MUSTANAHALISTE TOETUSÜRITUS KOLIB AUTODESSE: korraldaja lubab, et vandaalitsemist nad heaks ei kiida Kert Kõiv , täna, 15:25 Jaga: M

Mustanahalisi toetava ürituse toimumispaik muutus: Tallinna kesklinna asemel toimub see Saku suurhalli ees. Foto: Alar Truu

Oodatust suurema avaliku huvi tõttu toimub Tallinnas mustanahaliste toetuseks korraldatav protestiüritus Black Lives Matter täiesti uues kuues: aeg on uus, koht on uus ning muutunud on seegi, et osalejaid oodatakse 10. juunil Saku suurhalli juurde peamiselt autodes.