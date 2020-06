ÕL VIDEO | HÜPPA SISSE! Tallinna tänavatel vurab testimiseks tasuta elektribuss 

Bussijuht Andrus Post Foto: Tiina Kõrtsini

Tallinna Linnatranspordi juht Deniss Boroditš tõdeb, et pikas perspektiivis on soov minna täielikult üle elektrisõidukitele. "Praegu meil pikk visioon on see, et kogu Tallinna ühistransport on aastaks 2035 sada protsenti elektrifitseeritud. Praegu sõidavad elektrijõul trammid ja trollid, bussid elektrijõul veel ei sõida. Aga bussidega toimub kõige suurem reisijatevedu Tallinnas," kirjeldab Boroditš pealinna liiklusolusid. Ta lisab, et praeguste diisel- või gaasibusside asemel hakkavad tulevikus sõitma elektrisõidukid.