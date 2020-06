KAUNI JA SÄRAVA NAHA SALADUS: 6 kõige sagedasemat küsimust kollageeni kohta! 

Fincollagen Beauty ja Active pulbrid on ühed soodsamad. Kuna pulbrid on maitsetud, lahustuvad need vees ja mahlas hästi, mis on suureks eeliseks maitsetundlikele inimestele. Seda sobib hästi segada hommikupudru sisse.

Dermanutrix Drinkable Collagen geelpakikesed sisaldavad kõige kvaliteetsemat kollageeni. Pisikest pakki on mugav pista käe- või trennikotti ja tarbida just siis, kui selleks sobiva aja leiab. Üks pakk sisaldab 5g (5000mg) merelist päritolu kollageeni, mida peetakse kvaliteetseimaks ja inimesele kõige paremini omastatavaks kollageeniks. 5g on optimaalne sobiv päevane kogus, sest soovituslik päevane tarbimiskogus jääbki 5-10g vahele. Ei sisalda suhkrut ega liigseid kaloreid, mistõttu on see sobiv ka kaalujälgijatele.

Collibre Beauty ja Active kollageenijoogid on pakendatud väikesesse pudelikesse, mida on äärmiselt mugav kaasa võtta ja sobival ajal tarbida. Sisaldab 10g (10 000mg) merelist kollageeni, aga lisaks ka valku ja vitamiine. Seega on see tõeliselt väärtuslik vahepala pärast trenni või mõnus amps hommikul ja lõunal. Beauty on mõeldud nahale, juustele ja küüntele. Ning Active liikuvale inimesele või neile, kelle liigesed vajavad lisatuge. Näiteks on uuringutega tõestatud, et kollageenil on liigesevaevuste korral ca 30% parem toime võrreldes glükosamiiniga.

Eternal Youth Ilu- ja Liigeseampsud on Rosena enda poolt Eestis toodetud. Marmelaadised ampsud sisaldavad igaüks tervelt 1g kollageeni ja lisaks C-vitamiini, mis aitab organismil kollageeni tõhusamalt omastada. Iluampsud on mõeldud nahale, juustele ja küüntele ning liigeseampsud liigestele. Ampsud on uuenduslik viis kollageeni tarbida ja samal ajal oma magusaisu rahuldada.

