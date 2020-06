Äikesetormi pärast on elektrita veel 1200 majapidamist 

Kuna ilmateenistus lubab ka tänaseks kohati äikest ja puhangulist tuult, soovitab Elektrilevi inimestel äikesekahjusid ennetada ja valmis olla. Näiteks kõige kindlam viis elektroonikaseadmete kaitsmiseks on need äikese ajal seinakontaktist eemaldada. Elektrilevi rikkemeeskonnad on kõrgendatud valmisolekus, et äikesekahjudele elektrivõrgus esimesel võimalusel reageerida.