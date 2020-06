SIDE LÕPP: Põhja-Korea lubas lõunanaabrid kannatama panna 

Juba mitu päeva on Põhja-Korea lõunanaabrite suunas kriitikanooli saatnud. Kim Jong-uni karmi käe all juhitav riik ähvardab sulgeda Korea-sisese kontaktibüroo ja teisi sideprojekte, kui Lõuna-Korea ei peata aktiviste ja ülejooksikuid, kes saadavad Põhja lendlehti ja muud Pyongyangi vastast materjali. Põhja-Korea lubas, et nad panevad Souli „kannatama“.

Põhja-Korea juhtfiguurid, sealhulgas Kim Jong-uni õde Kim Yo-jong ja valitseva töölispartei aseesimees Kim Yong-chol leidsid, et „töö Lõuna suunas peaks põhjalikult muutuma tööks vaenlase vastu“. Esimese suurema sammuna katkestab Põhja-Korea teisipäeval kahe riigi ametivõimude vahelise sideühenduse. Peagi järgnevad sellele ilmselt ka mitmed teised sideliinid, mis ühendavad Põhja ja Lõunat. Sellised ametlikud teated on viimasel kahel aastal toimunud suhete sulamisele märkimisväärseks tagasilöögiks.

Põhja-Korea riiklikud meediakanalid hurjutavad samuti hoolega lõunanaabreid. „Põhja-Korea inimesi on vihastanud Lõuna-Korea ametivõimude petlik ja salakaval käitumine – meil on nendega veel palju arveid õiendada,“ teatas uudistekanal KCNA. Teadaandes süüdistati lõunanaabrite ametivõime selles, et nad lasid vastutustundetult ülejooksikutel Põhja-Korea kõrgema juhtkonna väärikust kahjustada. „See oli vaenulikkuse märk kõigi meie inimeste suhtes. Oleme jõudnud järeldusele, et Lõuna-Korea ametivõimudega pole vaja näost näkku kohtuda ega nendega mingeid probleeme arutada – nad on teeninud meie pahameele,“ lisas KCNA.