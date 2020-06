KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 7,2 miljonit diagnoositud nakatunut, 408 000 surma ja 3,53 miljonit tervenenut. WHO: globaalne haiguspuhang süveneb 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 026 493. Eile tuvastati riigis 19 044 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 15 riiki: Brasiilia (710 887), Venemaa (476 658), Hispaania (288 797), Suurbritannia (287 399), India (267 046), Itaalia (235 278), Peruu (199 696), Saksamaa (186 205), Iraan (173 832), Türgi (171 121), Prantsusmaa (154 188), Tšiili (138 846), Mehhiko (120 102), Pakistan (108 317) ja Saudi Araabia (105 283).

Brasiilias tuvastati eile 18 925 ja Venemaal 8985 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Indias (8442). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud kokku üle 50 000, on veel Kanada, Hiina, Katar, Bangladesh, Belgia ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Koroonaviirus levib hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2,1 miljoni nakatunu ja uusi juhtumeid lisandub võrdlemisi aeglaselt.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 113 055. Eile lisandus 586 surma. Võrdluseks teatati eile Brasiilias 813 surmajuhtumist. Üldarvestuses on teisel positsioonil Suurbritannia 40 597 ohvriga. Neile järgnevad Brasiilia (37 312), Itaalia (33 964), Prantsusmaa (29 209), Hispaania (27 136), Mehhiko (14 035), Belgia (9606), Saksamaa (8783) ja Iraan (8351). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 21 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 179 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (476 658/5971), Rootsi (45 133/4694), Soome (7001/323), Leedu (1720/71), Läti (1088/26).

WHO juhi teatel on pandeemia globaalselt süvenemas

Vaatamata viirusevastase võitluse edusammudele Euroopas, on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul pandeemia globaalsel tasandil taas süvenemas. „Pandeemia algusest on möödunud üle kuue kuu, ent praegu pole õige aeg ühelgi riigil jalga pedaalilt maha võtta,“ sõnas WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esmaspäeval toimunud briifingul ütles Ghebreyesus ajakirjanikele, et viimasest kümnest päevast üheksal on tuvastatud üle 100 000 uue juhtumi. Ta lisas, et 75% pühapäevastest nakatunutest pärineb vaid kümnest riigist, millest enamik asub Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Lõuna-Aasias.