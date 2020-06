Riigikohus mõistis Ukraina ehitajatele tööd pakkunud ehitusfirma õigeks 

„DEOS INTi objektil töötanud neli Ukraina ehitajat olid firmas tegutsenud alla 90 päeva. See on ainus reaalne mõõdik, millest kohalik ettevõtja saab lähtuda. Kui kellelgi lubatakse töötada üle 90 päeva, siis on selge, et aeg on lõhki. Antud juhul polnud aga 90 päeva piir ületatud ning Eesti ettevõtetel puudub võimalus kindlaks teha, kui kaua on võõrtöölised juba enne siin tööle asumist riigis viibinud,“ selgitas Velpleri kaitsja, vandeadvokaat Maksim Greinoman. Einar Velpleri sõnul oli tegu prokuratuuri järjekordse kangekaelsuse demonstratsiooniga, kus ettevõtjalt nõutakse võimatut ning protsessiga ollakse valmis venitama aastaid, isegi kui selle perspektiiv on viljatu.