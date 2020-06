Lihulas hukkunud mootorratturi sõbrad: meie eludesse jääb nii suur auk, et seda ei täida miski 

Laupäeval Lihula Olerexi tanklas kahte autot ja tanklaseina ramminud ja seejärel sündmuskohalt põgenenud Mikk Tarrastet jälitama asunud 40aastane motomees Virgot oli just tulnud Saaremaalt, kus ta veetis sõpradega aega. „See sõit oli meie kambale suve avapauk. Otsustasime Saaremaale minna, sest seal on palju siledaid ja kurvilisi teid ning palju Nõukogude aegseid sõjaväehooneid, mida uurida,“ räägib motomehe sõber Tanel. Paraku läks nii, et laupäevane sõit Saaremaal jäi motomehe jaoks viimaseks.