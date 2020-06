Maailm AARDEJAHT SAI LÄBI: õnneseen leidis Forrest Fenni miljonidollarise varanduse Toimetas Greete Kõrvits , täna, 18:54 Jaga: M

KULLAKÄNKRAD JA MÜNDID: Forrest Fenni enda klõpsitud foto varandusest enne selle peitmist. Foto: Forrest Fenn/AP/Scanpix

Mõne meelest on ta kui päriselu-Indiana Jonas. Teiste silmis tühipaljas hauaröövel. Mõni arvas, et tema aaret pole olemas ja tegemist on lihtsalt krutskiga, et inimesi värske õhu kätte meelitada. Teised kulutasid varanduse leidmisele meeletuid summasid ja kolisid koguni selle arvatava asukoha lähedusse. Neli inimest sai kaljude otsas turnides ja aaret otsides surma.