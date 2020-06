Elmar Vaher: Lihula tulistajale relvaloa andmise suhtes alusati distsiplinaarmenetlust 

„Seadus lubab relvaloa anda inimesele, kes on kuriteo toime pannud, kuid selle karistus on kustunud. Sellele mehele määratud karistus oli loa taotlemisel kustunud. Samas on menetlejal õigus loa andmisest ikkagi keelduda, võttes arvesse inimese varasemat käitumist ja eluviisi loa taotlemisel. Relvaseaduse järgi võis politsei mehe karistatusele vaatamata loa anda, aga karistusregistri andmete kõrval pidanuks menetleja asjaolusid põhjalikumalt hindama ja loa andmisest siiski keelduma," ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher Õhtulehele.