FOTOD | Lihula tulistaja toodi kohtusse 

Laupäeva õhtul toimus Lihulas tulistamine, kus politsei sõnul tulistas 32aastane mees viite inimest, kellest üks hukkus sündmuskohal, teine kiirabiautos. Hukkusid täiskasvanud inimesed. Tabamuse said veel üks täisealine ja kaks last – 3aastane ja 5aastane. Lapsed on stabiilses, kuid raskes seisus haiglas. Täiskasvanu lubati kodusele ravile.