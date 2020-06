FOTOD ja VIDEO | Lihula tulistaja toodi kohtusse 

„Kahtlustatav on vahi all ning turvatunne selle võrra taastatud, kuid oluline töö laupäevaõhtuste sündmuste väljaselgitamiseks ja tõendamiseks on alles ees,“ rõhutas prokurör Merry Tiitus. „Esialgse info põhjal on joonistunud pilt, mis juhtuda võis ja paljudel keerlevad peas versioonid sellest, miks traagiline sündmus aset leidis. Aga me peame endale meenutama, et see on üksnes esialgne pilt. Tegelik tõde selgub kõigi üksikasjade uurimisel ja kontrollimisel ning tõendite vaatlemisel kogumina. Tõe huvides on toimetada uurimist nii, et ükski tunnistaja ei oleks meedias avaldatud info tõttu kallutatud või tõendi usaldusväärsus selle tõttu kahtluse all. Palume mõistmist, kui me ei saa kohe praegu jagada avalikkusega kogu infot, mis uurijatel on või uurimise käigus jooksvalt tekib. Teeme omalt poolt parima, et kõik asjaolud võimalikult kiiresti välja selgitada, ja hoiame avalikkust menetluse käiguga kursis niipalju kui see on võimalik ilma tõe välja selgitamist kahjustamata,“ ütles prokurör.