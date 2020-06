Madagaskari minister soovis „koroonatooniku“ mõru maitse varjamiseks tellida miljonite eest maiustusi  

Haridusminister Rijasoa Andriamanana teatas hiljuti, et soovis lastele maiustusi osta, et varjata nende abil kohaliku „koroonaravimi“ mõru järelmaitset. Covid-Organics (CVO) on taimne toonik, mida Madagaskari valitsus reklaamib Covid-19 ravimina. Iga õpilane pidi saama arvestuste kohaselt kolm pulgakommi.

Ehkki Maailma Terviseorganisatsioon on öelnud, et tõestatud ravi Covid-19 vastu pole veel leitud, jätkavad mitmed Aafrika riigid Covid-Organics tooniku importimist. Madagaskari riiklik meditsiiniakadeemia on samuti joogi tõhususe kahtluse alla seadnud, öeldes, et see võib inimeste tervist lausa kahjustada. President Rajoelina tooniku negatiivseid arvustusi uskuda ei taha. „Kui Euroopa riik oleks selle abinõu avastanud, kas ka siis oleks nii palju kahtlust? Ma ei usu,“ ütles Rajoelina Prantsuse uudistekanalile France24.