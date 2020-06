HAIRÜNNAK: kolmemeetrine elukas tappis pensionärist austraallase 

CNN kirjutab, et võimud jälitasid haid skuutrite, droonide ja helikopteritega, kuni märkasid kiskjat lõpuks õhust. Eksperdid võrdlesid õhust tehtud fotosid haavadega surnukehal ning jõudsid järeldusele, et tegemist on suure valgehai ehk mõrtsukhaiga, kelle mõõdud küündivad kolme meetrini.