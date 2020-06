Jahimeeste seltsil puudub ülevaade, kas huvilised sobivad ikka püssimeheks 

Jahindus on üks mitmest alusest, mis võimaldab taotleda relvaluba. Jahimehi on vaja, et ulukite arvukust reguleerida ja nii toimuvadki regulaarselt jahimeeste kursused. Teadmiste kõrval tuleb huvilisel saada tervisetõend ning läbida relvaeksam.

Kortsi sõnul saab jahimeheks igaüks, kellel on paberid korras, ehk seltsil puudub ülevaade, milline on tahtja tegelik sobivus püssimeheks. „Kogu relvaloa süsteem, alates eksamitest ja vastavuse hindamiseni, see kõik on politsei rida ja siis ka meditsiini, sest tegelikult algab relvaloa taotlemine arsti juurest,“ selgitas Korts. „Meie ei saa hinnata neid inimesi, kes tulevad meie kursustele.“

Tõnis Korts. Foto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia

Kortsi hinnangul tullakse jahimeheks, sest inimestel on huvi looduse, mitte relvakultuuri vastu. „Ma ei ole märganud, et relv on jahimeeste seas mingisugune kultusasi,“ rääkis ta.

Kuigi relv pole jahinduses esmatähtis, pööratakse selle ohutule kasutamisele suurt tähelepanu. Iga jahiretk algab kohustusliku instruktaažiga, kuidas hakatakse metsas toimetama. Kui keegi selle vastu eksib või on jahile tulnud mõjuainetega, kõrvaldatakse ta koheselt koosseisust.