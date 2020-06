VIDEO JA FOTOD | Siseminister Mart Helme: tuleb vaadata üle regulatsioonid, mille alusel saab relvaloa andmisest keelduda 

Pressikonverentsil kõnelevad ja vastavad ajakirjanike küsimustele siseminister Mart Helme, sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar ning politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

"Tuleb vaadata üle regulatsioonid, millega saab relvaloa andmisest keelduda. Inimesel ei pruugi olla kriminaalset registrit, aga kui on info, fikseeritud juhtumid, et inimene on alkoholi või narkootikumide regulaarne tarvitaja, tal on psüühikahäired või muud asjaolud, mille puhul relvaloa andmine peaks olema välistatud, siis neid regulatsioone peaks täpsustama," lisas Helme.

Helme sõnul on lünk vaimse tervisega. "Ei saa anda hinnangut Lihula tulistaja vaimsele seisundile, aga psühhiaatritõendite saamise tänane kord on sisuliselt formaalne. Kui inimesel on olnud varasemaid raviprotseduure, võib saada perearstilt saatekirja ja valida ise psühhiaatri, kellelt saab tõendi. Perearst peaks ta suunama hoopis kindla, kontrollitud, atesteeritud psühhiaatri juurde, kelle puhul peaks olema välistatud igasugune onupojapoliitika, formaalne tõendi väljastamine."

Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaare sõnul on kaalutud kolme muudatusvarianti. "Üks on relvaloa andmist välistavate tingimuste loetelu tekitamine: kui inimene on pannud toime elu- või tervisevastase kuriteo, on olnud tulirelvaga seotud kuriteo eest süüdi mõistetud, näiteks ebaseaduslikku lõhkeainet omanud, need isikud, kes tegelevad riiki õõnestava tegevuse või terrorismiga. Praegune seadus: raske tervisekahjustuse tekitamine, karistuse ära kandnud, siis 20aasta pärast potentsiaalselt võimalik relvaluba taotleda. Kerge tervisekahjustuse puhul peaks samuti tulevikus olema välistatud relvaloa saamine."

"Politseil on õigus mitte anda relvaluba inimestele, kes oma tegevusega näitavad, et pole valmis relva kandma, on ühiskonnas turvatunnet mitte tekitavad, satuvad alkoholijoobes näiteks kainestusmajja, lähisuhtevägivallaga seotud vms. Seda regulatsiooni saame korrastada ja vaatame üle, milliseid kriteeriume tuleb edaspidi arvestada, et sellised isikud kaalutlusõigusega relva ei saaks," sõnas Kommusaar.