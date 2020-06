UUS UURING: Norra teadlase väitel loodi koroonaviirus laboris 

Ajakirjas Quaterly Review of Biophysics avaldatud Sørenseni ja Briti professor Angus Dalgleishi uuring näitab, et koroonaviiruse ogavalk sisaldab järjestusi, mis näivad olevat kunstlikult sisestatud. Samuti rõhutavad uurijad, et viiruse leviku algusest saadik pole sellest tekkinud mutatsiooni, mis võib viidata sellele, et viirus oli juba algselt inimestele kohandatud. Sørensen teatas, et viirusel on omadusi, mida pole looduslikult varem leitud ja see erineb suuresti SARSist. Ta lisas, et Hiina ja USA on teinud aastaid koroonaviiruste uurimisel koostööd.

Mitu kuud on levinud kuulujutud, et koroonaviirus sündis Wuhani viroloogialaboris. Labori juhid kinnitasid Hiina meediale, et sellised väited on „täielik väljamõeldis“ ja nad pole kunagi sarnaste viirustega uuringuid teinud. Norra teadlase sõnul olid aga hiinlased need, kes avaldasid algselt info ogavalgus sisalduvate järjestuste kohta, mida ka Briti-Norra uuringus kasutati. Sørensen lisas, et pärast eelnimetatud avaldust pole Hiina enam asjassepuutuvaid uuringuid avalikustanud.