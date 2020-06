KUUS PÄEVA KAEVUS: sügavikku kukkunud inglane pääses imekombel eluga 

Lõpuks naeratas saatus mehele laupäeval, kui inglase karjeid kuulis kariloomasid toitma läinud kohalik mees, kes informeeris juhtunust kohe võimusid. Päästjad saabusid kohale täiemõõdulistes kaitseülikondades, et kaitsta end võimaliku koroonaviiruse ohu eest.

Arvatakse, et nimelt ümbritsev madal vesi oli see, mis aitas inglasel hinge sees hoida. Veel pole teada, kas Roberts on turist või koha peal püsivalt elav välismaalane.