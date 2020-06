„ÕHTUSÖÖK STAARIGA“ | Kutselised puhkajad Juhani Särglep ja Katri Palm pidid veetma sundpuhkuse Austraalias 

Katri ja Juhani edu sai alguse 2015. aasta paarinädalasest reisist Dominikaani Vabariiki. Ühe šiki hotelli poolt tuli pakkumine sõita puhkama ja seda ka oma sotsiaalmeedia kontodel eksponeerima. Pikemalt kõhklemata otsustas paarike minna.

Dominikaanist tagasi jõudes oli noortel hulk videoid ja pilte. Juhani. monteeris kogu materjali kokku ja Katri otsis taustaks muusika. Ta leidis ühe Saksamaalt pärit muusikaprodutsendi loo. Selleks, et seda videot kasutada, tuli muusikult loomulikult luba küsida. Juhani tegi video valmis ja saatis produtsendile vaatamiseks. Muusik oli rahul ja arvas, et sellest võiks sündida ühine projekt. Tal olid ka kanalid, mille kaudu video suurema vaatajakonnani jõudis. Ja nii see avapauk tehtud oligi. Video läks üles Youtube’i.