TEE KODU STIILSEKS: 8 põhjust, miks valida oma koju voldik- või liuguks! 

Liuguksed lasevad sisse rohkem naturaalset valgust kui tavalised uksed või aknad, muutes ruumi hoopis helgemaks. Samas on võimalik neid kasutada nii ühel kui teisel eesmärgil. Lümico pakub paralleelseid lükanduksi , millel on täiendav kaldventilatsiooni võimalus . Seda tüüpi lükanduks sobib kõige paremini väiksemate, kuni 3,6 meetri suuruste avade jaoks.

Iga kodu visiitkaart on uks. Nagu eelpool mainitud, stiilsed ja omanäolised lahendusesd on hinnas – seega võib väita, et liuguksed ja ka voldikuksed annavad kinnisvarale juurde arhitektuurilist väärtust. Kartma ei pea ka uksetüüpide raame, sest need pole massiivsed ega riku maja üldmuljet.