Göteborgis toimunud rassismivastane meeleavaldus muutus vägivaldseks 

Rootsi siseminister Mikael Damberg avaldas kahetsust, et mõned pahatahtlikud inimesed rikkusid rahumeelset meeleavaldust. „Ma toonitan, et demonstratsioonid algasid rahulikult, ent mõned indiviidid ja rühmad kasutasid võimalust ning külvasid linnas palju segadust, ründasid politseinikke ja vandaalitsesid. Loomulikult olid need tõsised intsidendid. Loodan, et politsei saab olukorra ohjeldamiseks toetust, sest situatsioon polnud sugugi hea,“ lausus Damberg.