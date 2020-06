Poolläbipaistev viimistlus toob esile puidu loomuliku ilu! 

Vivacolor Villa Lasur Akva on veepõhine toonitav puidulasuur, mis sobib uutele ja puhta puiduni puhastatud või varem Villa Lasur Akva tootega töödeldud pindadele. Viimistlemine ei jäta puidule lakitaolist kilekihti ning tulemus on matt ja naturaalne. Niisiis on toode ideaalne valik ka palkpindadele. Villa Lasur Akva on nn kaks ühes puidulasuur, mis tähendab, et töödeldavat pinda ei pea immutama puiduimmutiga. Toonimata puidulasuur sobib ka ise immutamiseks enne Villa Akva või Villa Ultima puitmajavärviga värvimist. Toote plussideks on, et see on praktiliselt lõhnatu ja teistkordselt töödeldav juba ühe tunni jooksul.