Minneapolise linnavolikogu lubas kohaliku politsei laiali saata 

13st volikogu liikmest üheksa ütlesid, et linnas, kus korrakaitsjaid süüdistatakse rassismis, luuakse „uus avaliku turvalisuse mudel“. Linnapea Jacob Frey oli sammule vastu, mis tekitas protestivas rahvahulgas pahameelt. Aktivistid, kes on aastaid politsei laialisaatmist nõudnud, nimetasid seda pöördepunktiks. Kindlasti ootab Minneapolist ees keeruline protsess ja reformi täpsemad asjaolud on praegu veel ebaselged.

Minneapolise esinduskogu liige Alondra Cano säutsus Twitteris, et volikogus on „vetokindel enamus“ kokku leppinud, et linna politseiosakond pole reformeeritav ning praegune süsteem saadetakse hingusele. Eelmisel nädalal teatas Minnesota kuberner Tim Walz, et soovib välja juurida „põlvkondi hõlmava süsteemse rassismi“. Minnesotas asuva kampaaniagrupi Black Vision juht Kandance Montgomery sõnas, et selliste otsusteni jõudmiseks poleks olnud vaja näha nii palju surma. „Me tunneme end turvalisemalt ilma relvastatud ja vastutustundetute riiklike politseipatrullideta, kes jahivad mustanahalisi inimesi,“ lausus Montgomery.