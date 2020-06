TORMIHOIATUS: terves Eestis on oodata äikest, Ida- ja Lõuna-Eestis lubab ka rahet 

Teisipäeval jääb Eesti madalrõhuvööndi mõjualasse. Sajab hoovihma, püsib äikeseoht - öösel on sajuhooge ja äikest harva, päeval aga mandrilt laialdaselt, tugevamad on vihmahood Ida-Eestis. Tuul on nõrk, aga äikese ajal puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 10..15, Ida-Eestis kuni 18, päeval Lääne-Eestis 16..21, ida pool kuni 25 kraadi.



Kolmapäeval koondub madalrõhuvöönd uuesti enam Eesti kohale. Mandril on sagedasti vihmahooge ja äikest, saartele võib mõni üksik sajuhoog eksida. Tuul on nõrk, äikese ajal on tugevate tuulepuhangute oht. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 20..25 kraadi, rannikul on jahedam.



Neljapäeval hakkab torm rahunema kui tugevneb põhja poolt kõrgrõhuala ja madalrõhuvöönd taandub veidi lõuna poole. Kahe rõhuala piirimail jääb sajuhooge harvemaks ja äikese võimalus on veel enamasti Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres. Kirdetuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 20..25 kraadi, rannikul on jahedam.



Reedel jätkub õhurõhu tõus ja kõrgrõhkkonna tugevnemine ja sajuhooge on vaid üksikuid. Puhub võrdlemisi tugev kirde- ja idatuul. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 20..25 kraadi, rannikul on jahedam.