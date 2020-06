Poliitika Liisa Oviir: Juhaste annetus Keskerakonnale näitab, et suubume tagasi kilekotirahastamise ajastusse Marvel Riik , täna, 10:54 Jaga: M

Liisa Oviir. Foto: Teet Malsroos

Erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni esimehe (ERJK) Liisa Oviiri hinnangul illustreerib Jana-Helen Juhaste eraisiklik suurannetus Keskerakonnale seda, et vajadus kontrollida erakondade rahaasju on jätkuvalt olemas. Praegu on riigikogus aga koalitsiooni eelnõu, mis viiks kontrolli ERJK alt riigikontrollini. See aga tähendaks, et tulevikus jääksid juhastelikud juhtumid käsitlemata, kuna riigikontroll tegeleb vaid riigi rahaga.