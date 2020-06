Kaitseliidu malevkond: Lihulas hukkunud mootorrattur kuulus meie ridadesse ja oli kaitseliitlase musternäide 

Malevkond tõi sotsiaalmeedias välja, et nii nagu igal inimesel on õigus enesekaitseks, on ka igal ühel õigus kurjategijat kinni pidada, et teda üle and politseinikule. Kahetsusväärselt oli sellel jälitamisel väga kurb lõpp, sest jälitataval autojuhil oli kaasas relv ja ta haavas mootorratturit surmavalt.

Toompea malevkond jagas infot ka tulistaja kohta. „Ta oli poisipõlves aktiivne noorkotkas. Kui ta seejärel hakkas noorkotkaste juhiks, ilmnes et tegemist on kergesti ärrituva ja agressiivse mehega, kelle sõnakasutus ei olnud samuti kohane kaitseliitlasele. Omaaegsed Tallinna maleva juhid hea meelega ei meenuta teda. Ütleme otse, et väga kiiresti ei peetud teda enam sobivaks oma ametisse. Temast lahtisaamine ei olnud aga sugugi lihtne, sest Mikk Tarraste kasutas erinevaid juriidilisi nüansse, et protsessi peatada. Lõpuks lepiti 7 aastat tagasi kokku kompromissis, et Tarraste kirjutab ise lahkumisavalduse, et vältida halvema kõlaga väljaviskamist või vallandamist. Tema avaldus rahuldati kohe,“ teatas malevkond.