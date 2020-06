Ilmar Raag: Lihulas hukkunud mootorrattur otsustas kaitseliiduga ühinemise 24. veebruaril 

Malevkond tõi sotsiaalmeedias välja, et nii nagu igal inimesel on õigus enesekaitseks, on ka igal ühel õigus kurjategijat kinni pidada, et teda üle and politseinikule. Kahetsusväärselt oli sellel jälitamisel väga kurb lõpp, sest jälitataval autojuhil oli kaasas relv ja ta haavas mootorratturit surmavalt.

Hukkunud mootorrattur oli liitunud Kaitseliiduga alles selle aasta alguses ja pidi sellel nädalal minema oma rühmakaaslastega parandama sideautot. „Nüüd viivad kaaslased Kaitseliidust tema hauale pärja,“ teatas malevkond.



Toompea malevkonna pealik Ilmar Raag avaldas kogu malevkonna nimel kaastunnet hukkunu perekonnale ja lähedastele. Hukkunu vend on samuti vastu võetud Toompea malevkonda.

„Ta ütles, et kindel otsus malevkonnaga ühineda tekkis tal selle aasta 24. veebruaril, kui ta oli Tallinnas ja seal olid malevkonna inimesed oma plakatitega väljas. Seal ta siis astus ligi ja ütles, et tahab kaitseliitu astuda,“ meenutas Raag hukkunud kamraadi. „Ta käis meil vestlusel. See on tavaline praktika, et enne kui inimene malevkonnaga liitub, kohtub ta juhtkonnaga ja siis määratakse talle grupp, kuhu ta läheb. Seetõttu ma väga palju tema kohta öelda ei saa. Ma tean, et see siderühm, kuhu ta võeti, olid tema üle väga rõõmsad.“

Toompea malevkond oli eriolukorra ajal Tallinnas abiks ka politsei- ja piirivalveametil. Raagi sõnul värsket liiget veel neisse tegevustesse ei kaasatud: „Meil oli niimoodi jaotatud, et jupikaupa neid inimesi rakendame ja tema grupini järg ei jõudnud. Ta oli töömees, kes tegi oma kätega asju..“