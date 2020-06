KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 7 miljonit diagnoositud nakatunut, 406 000 surma ja 3,46 miljonit tervenenut. Poola uueks koldeks on söekaevandus 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 007 449. Eile tuvastati riigis 18 905 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 15 riiki: Brasiilia (691 962), Venemaa (467 673), Hispaania (288 630), Suurbritannia (286 194), India (258 090), Itaalia (234 998), Peruu (196 515), Saksamaa (185 869), Türgi (170 132), Iraan (171 789), Prantsusmaa (153 977), Tšiili (134 150), Mehhiko (1117 103), Pakistan (103 671) ja Saudi Araabia (101 914).

Brasiilias tuvastati eile 18 375 ja Indias 10 864 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Venemaal (8984) ja Tšiilis (6405). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud kokku üle 50 000, on veel Kanada, Hiina, Katar, Bangladesh ja Belgia. Koroonaviirus levib hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku ligi 2,1 miljonit nakatunut ja uusi juhtumeid lisandub võrdlemisi aeglaselt.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 112 469. Eile lisandus 373 surma. Võrdluseks teatati eile Brasiilias 542 ja Tšiilis 649 surmajuhtumist. Üldarvestuses on teisel positsioonil Suurbritannia 40 542 ohvriga. Neile järgnevad Brasiilia (37 312), Itaalia (33 899), Prantsusmaa (29 155), Hispaania (27 136), Mehhiko (13 699), Belgia (9595), Saksamaa (8776) ja Iraan (8281). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 20 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 178 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (467 673/5859), Rootsi (44 730/4659), Soome (6981/323), Leedu (1714/71), Läti (1088/25).

Poola uus viirusekolle avastati kaevandusest

Hiljuti tuvastasid Poola ametnikud, et riigis lisandub kiirelt uusi nakatunuid. Nädalavahetusel registreeriti 1131 uut haigusjuhtumit. Selgus, et äkilise aktiivsuse taga on riigi lõunaosas asuv söekaevandus ja selle töötajad.