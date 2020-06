Lääne prefekt: Lihula tulistaja motiiv pole veel teada, tema ütlused on äärmiselt ebaselged 

„Oleme isiku üle kuulanud, see lõpes eile hilisõhtul kella kümne paiku. Täpne motiiv on veel arusaamatu. Me kõrvutame ütlused faktidega, mis oleme ise sündmuspaikadelt kokku kogunud. Loodame, et see motiiv selgub lähiajal,“ selgitas Kõplas. Prefekt ei saanud avalikustada, mida tulistaja ülekuulamisel täpselt rääkis, kuid märkis, et sealt ei tulnud mdiagi täpset ja pigem olid ütlused äärmiselt ebaselged.

Politsei kutsuti sündmuspaigale infoga, et tulistaja on võtnud kas pantvangi. Kõplase sõnul ei ole see info seni kinnitust saanud. „Isik ise seda ei võida. Oleme suhelnud ka kohapeal käinud politseinikega ja ka nemad ei kinnita seda. Kui keegi juhtus kohapeal midagi nägema, siis palume sellest politseile teada anda,“ rääkis ta.

Tulistajal oli neli registreeritud tulirelva: kaks püstolit ja kaks püssi, millest üks oli poolautomaatne. Kõplas kinnitas, et kõik relvad olid seaduslikud. Ühe püssi leidis politsei autost, metsast leiti üks poolautomaatne püss ja püstol. Hilisemal läbiotsimisel leiti veel üks relv ja hulgaliselt laskemoona.