Kohus arutab istungi avaliku kajastamise piiramist 

Nimelt keelas Harju maakohus istungitel viibijatel talletada kohtuistungit elektrooniliste vahendite abil. Samas lubab kohus teha kohtulahendi kuulutamiseni istungil viibijatel kirjalikke märkmeid, on varasemalt kirjutanud Postimees. Kohus hoiatas nii menetlusosalisi kui ka teisi istungisaalis viibijaid, et kohtu määratud saladuse hoidmise kohustuse rikkumine on karistatav kriminaalkorras nii rahalise karistuse kui ka üheaastase vangistusega. Maakohtu määruse peale esitas kaebuse menetlusvälise isiku, ühe ajakirjaniku esindaja vandeadvokaat Oliver Nääs, kes taotles määruse tühistamist. Vaidlustatud määrusega piirati kaebaja sõna- ja ajakirjandusvabadust, mida tagab põhiseadus. Nääs esitas kaebuse riigikohtule, kes mullu detsembrikuise otsusega tühistas Tallinna ringkonnakohtu määruse ja saatis asja Tallinna ringkonnakohtule arutamiseks teises kohtukoosseisus. Jaanuaris jättis ringkonnakohus määruskaebuse kaebeõiguse puudumise tõttu läbi vaatamata. Kohus leidis, et Harju maakohtu määrusega ei piiratud kaebaja õigusi ega seaduslikke huve, sealhulgas tema sõna- ja ajakirjandusvabadust. Ringkonnakohtu määruse vaidlustas Nääs uuesti riigikohtus, kes nüüd tühistas Tallinna ringkonnakohtu jaanuarikuise määruse ja saatis asja uuesti sisuliseks arutamiseks tagasi Tallinna ringkonnakohtule.