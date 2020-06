Peeter Helme kaitsja: istungi ärajäämine ei tulnud kohtule üllatusena 

Läinud neljapäevase Istungi alguses teatas kohtunik, et istungile eelnenud päeval kuuldus, et Peeter Helme kaitsja, vandeadvokaat Raul Ainla on haige ega tule kohtusaali. Kohtule tuli Ainla puudumine uudisena. Ainla ei olevat saatnud kohtule ka dokumenti, mis annaks tema tervisliku seisundi kohta täpsema ülevaate. Kohus oli ühendust võtnud ka Ainla perearstiga, kelle sõnul tuvastati haigus alles neljapäeva hommikul. Kohtunik tunnistab, et vestlus perearstiga oli mõnevõrra segane, aga mõjuvat põhjust istungilt puudumiseks ta advokaadil ei näe. Kohtuniku sõnul jättis advokaat teatamata ka selle, millal ta saaks kohtusse tulla. Seetõttu hindab ta Ainla käitumise pahatahtlikuks ning teatab sellest ka advokatuuri.

„Ebaõige on väide, et kaitsja puudumine tuli kohtule üllatusena. Kohut informeerisin oma haigusest ja perearsti vastuvõtul käimisest juba eelmisel päeval, kolmapäeval kella 15 paiku. Seejärel helistas mulle kohtujurist, pärast seda saatsin ma kohtule kirja, kus märkisin, et esitan arstitõendi esimesel võimalusel,“ selgitab Raul Ainla Õhtulehele. #Seejärel helistas kohtunik pärast tööpäeva lõppu, ca kl 18 perearstile ning teistkordselt veel talle istungipäeva (04.06.) hommikul enne istungit. Seejärel saatis perearst enne kella 9 algavat istungit arstitõendi, mille oli toodud, et haiguse näol esineb takistus istungile ilmumiseks. Tekib retooriline küsimus, et milles seisneb antud juhul kaitsja ilmumata jätmise puhul üllatus?“