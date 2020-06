Juhtkiri | Kuidas sai tapja relva? 

Kuigi selle koletu teo võimalikke motiive võib juhtkirja kirjutamise ajal vaid üksnes aimata, on tasapisi selgumas tulistaja taust. Nii on teada, et 32aastasel mehel on kehtiv relvaluba, ühtlasi oli tal mitu seaduslikku tulirelva. Kuidas on see võimalik inimese puhul, keda 12 aastat varem karistati ebaseadusliku relvaga juhusliku elumaja akendesse tulistamise ja lõhkeaine omamise eest, peab selgitama juurdlus.

Ütleb ju kehtiv relvaseadus selgelt, et relvaluba ei anta isikule, keda on karistatud elu- või tervisevastase kuriteo eest, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteo või kuriteo eest, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades. Teisiti ei saakski – on tegusid, mis peavad välistama relva omandamise õiguse igaveseks, isegi kui karistus võib olla vormiliselt kustunud. Sestap ootame selgust nii relvaloa väljastamise kui ka pikendamise asjaolude kohta – kas kuskil tehti ametkondlik viga või on seaduses auk? Tervitame siseminister Mart Helme valmisolekut asja uurida.