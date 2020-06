Taavi Libe | BLMi kodukootud versioon haugub vale puu all 

Ma ei kavatse valdkonnapõhiselt väita, et politsei suhtub neisse kuidagi teistmoodi kui eestlastesse. Küll aga tundub mulle, et eestlaste hoiakud tervikuna on kohalike venekeelsete suhtes sellised, et elus läbi löömiseks peavad nood meie ühiskonnas igal sammul pingutama veidi rohkem kui eestlased. Ja rasketel aegadel, nagu näiteks oma majanduslikke mõjusid suuresti alles vaka all hoidev koroonakriis, saavad nad tunduvalt valusamalt pihta kui eestlased.