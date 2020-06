Seisukoht | Kas vaktsiin on tehtud? 

Sestap olingi veidi pettunud, kui selle hirmsa haiguse vastu vaktsineerima minnes selgus, et kolme aasta pärast tehtava kordusvaktsiini eel pole võimalik saada meeldetuletust näiteks e-kirja teel – kuigi kõik küsivat seda, nagu märkis mõistev meedik. Paberilipik nõudega teha kordussüst 2023. aastal oleks peaaegu sinnasamasse arstikabinetti maha jäänud… Ega see mind kodus sahtlipõhjaski palju aita, hoopis suuremad lootused on telefonis peituval isiklikul ajaplaneerijal.

Vähemalt on mingi edasiminek toimunud selles mõttes, et kui aastatetagusest vaktsineerimisest ei jäänud digiloosse märkigi maha, siis nüüd on see seal olemas. Häbi tunnistada, aga vajalik kolmas süst jäi toona lihtlabase unustamise tõttu hoopis tegemata. Millal aga hakkab e-riik päriselt paberimajandust asendama?