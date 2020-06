The Sunday Times: Skripalid elavad nüüd Uus-Meremaal 

Ta sõitis pidevalt ringi ja koolitas lääneriikide luuretöötajaid. 4. märtsil 2018 leiti Skripal ja talle Moskvast külla sõitnud tütar Julija teadvusetult ühelt Salisbury pargipingilt. Õnnestus tuvastada, et neid oli mürgitatud Venemaal toodetud Novitšokiga ja õnnestus ka nende elu päästa.

Pärast seda kadusid isa ja tütar vaateväljalt ja alles nüüd kinnitab The Sunday Times, et nad elavad uute nimede all Uus-Meremaal.