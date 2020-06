USA koolipoiss sai tänaval prügi koristamise eest kingituseks sportauto 

Nimelt tekitasid massirahutused tänavatele hulgaliselt prügi. Gwynn nägi seda, haaras luua, ostis mõned prügikotid ja asus ise tänavaid puhastama. Ta alustas koristustöödega esmaspäeval kell kaks öösel ja ei lõpetanud koristust järgmise 10 tunni jooksul.

Kui samal hommikul hiljem saabus koristusrühm tänavatele tekitatud prügi korsitama nägid nad, et Gwynn oli suurema osa tööst juba ära teinud.

Poiss ütles CNN-ile, et nägi uudistest, et Buffalo Bailey avenüü oli kaetud klaasi ja prügiga ning ta teadis, et paljud inimesed lähevad mööda seda tänavat hommikul tööle ja seetõttu otsutas tänava ise ära koristada.

Koolipoisi heategu ei jäänud märkamata. Nimelt nägi üks kohalik mees Matt Block uudistes Gwynni lugu ja otsustas talle kinkida oma 2004. aasta punase Mustangi kabrioleti. Block ütles CNN-ile, et sellist autot on ta lapsest saati tahtnud, kuid praegu kasutab ta seda harva. Nii otsustaski mees pakkuda oma sportautot koolipoisile.

Kohalik ärimees Bob Briceland sai Blocki kingitusest teada ja otsustas oma kindlustusagentuuri kaudu pikendada tasuta autokindlustuse aastat. "Ma lihtsalt tundsin, et pean seda koolipoissi aitama. Me peame kõigile näitama, millised imelised ja abivalmid inimesed meie ümber on," rääkis Briceland.

Pärast keskkooli on Gwynn plaaninud pikka aega minna kolledžisse õppima ja ta on selleks ka raha kogunud. Pärast Gwynni loo kuulmist pakkus Buffalo Medaille'i kolledž talle täielikku stipendiumi. Gwynn kavatsebki minna sellel sügisel ärindust õppima. Üks tema paljudest karjääri eesmärkidest on oma koristusettevõtte avamine.

Gwynn sai esimest korda sellist tüüpi tunnustuse osaliseks, kuid see pole esimene kord tal teisi aidata. Nimelt on ta ka varem teinud heakorratöid ning aitanud kirikutes.