KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 6,96 miljonit diagnoositud nakatunut, 401 000 surma ja 3,4 miljonit tervenenut. Brasiilia varjab andmeid 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 988 544. Eile tuvastati riigis 22 836 uut nakatunut. 200 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 6 riiki: Brasiilia (673 587), Venemaa (458 689), Hispaania (288 868), India (246 622), Suurbritannia (284 868), India (246 622) ja Itaalia (234 801).

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 112 096. Eile lisandus 706 surma, ent selles arvestuses ületas 910 surmaga Brasiilia taas ameeriklasi. Üldarvestuses on teisel positsioonil Suurbritannia 40 465 ohvriga. Neile järgnevad Brasiilia (35 957), Itaalia (33 846), Prantsusmaa (29 135), Hispaania (27 135) ja Mehhiko (13 170).

Brasiilia tervishoiuministeerium eemaldas oma kodulehelt viimaste kuude koroonajuhtumine statistika. Viimastel andmetel on riigis koroonaviirusesse nakatunud 673 000 inimest, millega ollakse suuruselt teine haiguskolle maailmas. Viimastel päevadel on ka enim haigusesse surnuid inimesi tulnud just Brasiiliast.