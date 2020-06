Nublu jagab fotot kaardist, kus on näha Lihula asukohta.

Foto: Kuvatõmmis/instagram.com/nublufy

Prefekt Kaido Kõplas selgitas, et politsei sai info 21.40, mille järgi Lihula Olerexi juures oli Subaru sõitnud otsa kahele sõidukile, kuid lisaks tabanud veel ka tankla seina.

Kõplase sõnul üritas kahtlustatav sündmuskohalt lahkuda. Kõigest kümmekond minutit hiljem tuli politseile info, et sündmuse pealtnägija järgneb kahtlustatavale mootorrattal.

Juba veidi hiljem järgnesid teated, et toimub tulistamine.

Tabamuse said veel üks täisealine ja kaks last – 3aastane ja 5aastane. Lapsed on stabiilses, kuid raskes seisus haiglas. Täiskasvanu lubati kodusele ravile.