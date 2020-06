Krimi Lihula tulistaja on kaitseliidu taustaga, tulevahetuses sai pihta ka politseinik Katrin Rohtla , täna, 10:35 Jaga: M

Miks mees relvadega liikvel oli ja teisi tulistas? Foto: Robin Roots

Tänasel pressikonverentsil avalikustasid politsei ja prokuratuur, et laupäeval Lihulas toimunud tuliastamises kahtlustatavana tabatud mehel on seos kaitseliiduga. Mees on ka oma varasemate tegudega ametivõimudele tuttav. Mehe tulirelvast hukkusid kaks täiskasvanut, kuid viga sai veel üks täiskasvanu ja kaks last. 3aastane ja 5aastane on hetkel raskes seisus haiglas.