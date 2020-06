Maailm ÕL USAs GALERII JA VIDEO | „LAIBAKOTID NEILE!“ Politseišefi vaenulik Twitteri-tiraad pani isegi unise väikelinna protestima Greete Kõrvits, Michigan , täna, 09:00 Jaga: M

KÕIKSUGU RAHVAST: kuigi marsi põhimassi moodustasid noored, olid kohal ka terved perekonnad ja eakad protestijaid. Foto: Greete Kõrvits

„Neiu, teil ei olegi veel silti,“ sõnab ringisilkav naine, „säh, mul on üks üle!“ Enne kui suu jõuan lahti teha, ongi näpus suur silt, mis kuulutab: „Black Lives Matter“ ehk „Mustanahaliste elud on olulised“. Seni vaatasid siinkandi linnakesed riigis ja lähimas suurlinnas Detroidis toimuvat pealt vaikselt, ent kohaliku politseiülema Twitteri-postitused ning see, et teda pole vallandatud ega palgata puhkusele saadetud, muutis midagi. Laupäeval toimus linnakesi läbival maanteel ligi 6000 osalejaga meeleavaldus, mille korraldajateks olid noored tüdrukud.